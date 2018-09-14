Самолет "Барнаул — Москва" совершил вынужденную посадку в Омске
По данным очевидца, инцидент связан с ухудшением состояния здоровья одного из пассажиров
14 сентября 2018, 12:37
Фото: omskgazzeta.ru
Самолет, осуществлявший рейс s7218 "Барнаул - Москва", совершил 14 сентября вынужденную посадку в Омске по причине ухудшения состояния одного из пассажиров, сообщил порталу Amic.ru наш читатель Михаил через специальную функцию "Мобильный репортер".
"В настоящее время остальные пассажиры находятся в аэропорту Омска, ожидают предполетного осмотра воздушного судна", - рассказал собеседник.
Портал Amic.ru обратился за подтверждением этих данных в Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. Информация уточняется.
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