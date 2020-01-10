Самолет Москва – Барнаул экстренно приземлился в аэропорту Сыктывкара

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании IrAero, следовавший из Москвы в Барнаул, совершил экстренную посадку в Сыктывкаре утром в пятницу, 10 января.

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Как сообщает местное издание ИА БНК, лайнер коснулся земли в столице Коми около 23:00. К нему подогнали два трапа, пожарную и скорую помощь. Уже через полчаса борт отправился к месту назначения. В справочной сыктывкарского аэропорта не уточнили, что стало причиной экстренной посадки.

По данным сервиса слежения Flightradar24, борт вылетел из Москвы в 20:30 и направлялся в Барнаул, однако вынужденно сел в Сыктывкаре. Затем он вылетел из столицы Коми в 23:32.

Напомним, что с 2020 года из Барнаула открыли новые рейсы в соседний Новосибирск. Самолеты отправляются вечером. Стоимость билета составляет около 2 тысяч рублей. Также из столицы края продолжают осуществляться рейсы в Санкт-Петербург, Москву, Томск, Красноярск, Казань.