Самолеты из Барнаула в Красноярск и обратно начнут летать со 2 февраля

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Авиасообщение между Красноярском и Барнаулом начнет вновь функционировать со 2 февраля. Полеты будет выполнять авиакомпания "КрасАвиа" на самолете АН-24, рассчитанном на 48 пассажиров. Об этом сообщают в барнаульском аэропорту.

Из Красноярска воздушное судно будет отправляться по вторникам в 16.40. В Барнаул оно будет прибывать в 18.20. А из краевой столицы отправиться в Красноярск можно будет по четвергам в 17.30. Прибытие запланировано в 19.25, а обратный вылет в 20.10.

Цена билета в одну сторону составит от 2800 рублей. Более подробную информацию об авиарейсе можно узнать по телефону: (3852) 35-03-53.