Самолеты из Барнаула в Красноярск и обратно начнут летать со 2 февраля

Полеты будут осуществляться на самолете АН-24

10 января 2017, 10:22

Фото: img-fotki.yandex.ru

Авиасообщение между Красноярском и Барнаулом начнет вновь функционировать со 2 февраля. Полеты будет выполнять авиакомпания "КрасАвиа" на самолете  АН-24, рассчитанном на 48 пассажиров. Об этом сообщают в барнаульском аэропорту. 

Из Красноярска воздушное судно будет отправляться по вторникам в 16.40. В Барнаул оно будет прибывать в 18.20. А из краевой столицы отправиться в Красноярск можно будет по четвергам в 17.30. Прибытие запланировано в 19.25, а обратный вылет в 20.10. 

Цена билета в одну сторону составит  от 2800 рублей. Более подробную информацию об авиарейсе можно узнать по телефону: (3852) 35-03-53.

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