Самые романтичные (нет) валентинки к 14 февраля

День святого Валентина уже не за горами. Ещё есть чуть менее трёх дней, чтобы придумать, как порадовать своего любимого и дорогого человека. Специально к этому празднику мы собрали для вас самые оригинальные валентинки… которые лучше не дарить.

Ну или дарить, но сначала подумайте.

Ну последняя, может, и неплохой вариант.