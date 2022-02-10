Самые романтичные (нет) валентинки к 14 февраля
Если у вашего избранника всё в порядке с чувством юмора, то кое-что можно взять на заметку
11 февраля 2022, 02:51
День святого Валентина уже не за горами. Ещё есть чуть менее трёх дней, чтобы придумать, как порадовать своего любимого и дорогого человека. Специально к этому празднику мы собрали для вас самые оригинальные валентинки… которые лучше не дарить.
Ну или дарить, но сначала подумайте.
Ну последняя, может, и неплохой вариант.
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