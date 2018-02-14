Самые сильные бодибилдеры и фитнес-тренеры Сибири вновь выступят в Барнауле

Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу пройдет 10 марта в Барнауле. Традиционно туда съедутся лучшие спортсмены со всех регионов Сибири. Мероприятие начнется в 17 часов во Дворце культуры "Моторостроителей" по адресу: ул. Германа Титова, 50а (ул. Малахова, 6).

Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу – это грандиозное и будоражащее кровь и взгляд соревнование, сильные и красивые соперники, интрига до последних секунд и просто незабываемое действие, которое стоит увидеть вживую. Мероприятие традиционно является значимым событием в жизни жителей города и любителей бодибилдинга и фитнеса. Ежегодно турнир проводится каждую весну и собирает на одной площадке более 70 лучших атлетов Сибири. И в этом году вновь представители одной из сильнейших команд - команды Алтайского края продемонстрируют плоды своих ежедневных трудов, ведь именно среди наших спортсменов есть многократные призеры чемпионатов мира, России и Европы.

30 победителей будут определены в 10 категориях. Они получат денежные призы. Билеты на чемпионат можно приобрести в сети тренажерных залов Федерации бодибилдинга Алтайского края HARDCORE, а также на сайте http://barnaul.kassy.ru/event/2579/ (Городские зрелищные кассы).