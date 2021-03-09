Самый толстый кот России спас жительницу Бийска от коронавируса

83-летняя жительница Бийска, которая ранее тяжело перенесла коронавирус, убеждена, что смогла победить болезнь благодаря коту Степану. Ее историю рассказали "Вести Алтай".

Пенсионерка лечилась на дому, и все это время 20-килограммовый питомец, которого считают самым толстым котом в России, не отходил от нее ни на шаг.

"Я ковидом болела очень тяжело, даже подняться не могла. Меня отхаживали. Дочь не работала, ставила мне уколы. И Степа никак не отходил от меня – только по нужде сбегает и тут же вернется", – рассказала бийчанка.

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Горожанка добавила, что Степан – очень добрый, ласковый и общительный кот. Сейчас ему 13 лет, раньше он и правда весил 20 килограммов, но пока хозяйка выздоравливала – похудел.

В благодарность за преданность женщина часто балует Степана его любимой рыбой – горбушей.

Ранее хозяйка Степана рассказывала, что в последние годы она не выпускает кота из дома, поскольку его трижды пытались украсть. Она также отмечала, что любит его не меньше внуков.