Санаторий "Аврора" предлагает пенсионерам скидки на лечение и отдых

На качество жизни пожилых людей большое влияние оказывает состояние здоровья. Поэтому к началу осеннего сезона санаторий "Аврора" дает скидку 10% на отдых и лечение для всех пенсионеров в рамках акции "Почтенный возраст – Вы это заслужили". Скидка на покупку санаторно-курортной путевки* будет действовать с 1 сентября по 21 декабря текущего года.

В санатории "Аврора" можно пройти лечение всех жизненно важных систем организма: сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной. В санатории доступны самые современные методы лечения и профилактики гинекологических и урологических заболеваний, болезней органов дыхания, кожи, желудочно-кишечного тракта и опорно-двигательного аппарата.

Главной особенностью санатория являются естественные термальные водные источники с содержанием радона. Минеральные воды, обладающие лечебным эффектом, поступают в самую современную водолечебницу с отечественным и импортным оборудованием. В перечень услуг санатория также включены различные виды массажа, гидротерапия, гирудотерапия, грязелечение, аппаратная коррекция фигуры и многое другое. Для каждого гостя высококвалифицированные врачи составляют индивидуальную программу лечения.

В санатории "Аврора" всегда царит тишина и спокойствие, что тоже немаловажно для полноценного отдыха и лечения. Помимо лечения, в стоимость путевки входит трехразовое питание по заказному меню и культурно-досуговые мероприятия – экскурсии по Белокурихе и ее музеям, интересные лекции по истории города-курорта.

Санаторий "Аврора" расположен в самом центре бальнеологического курорта Белокурихи. От него можно быстро дойти до многочисленных местных достопримечательностей. Санаторий "Аврора" предлагает максимально комфортные условия проживания. В здании просторные холлы и уютные комнаты. В каждом номере — от стандарта до люкса — есть халаты, фены, сейфы для хранения ценностей, чайники и телевизоры.

Узнать больше о санатории и об акции "Почтенный возраст – Вы это заслужили" можно по телефону 8 (38577) 24-4-97 или на сайте www.aurora-altai.ru