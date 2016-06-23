Санаторий "Аврора" в Белокурихе предлагает новейшие методы лечения

Застой лимфы, отеки, боли в ногах, к сожалению, явления очень знакомые в современном мире. Избавиться от этих неприятностей весьма непросто, однако для клиентов санатория "Аврора" открываются новые возможности.

Пневмопрессотерапия – это механическое воздействие на венозную и лимфатическую системы при помощи сжатого воздуха. Прибор имитирует мышечные сокращения — важнейший механизм оттока крови и лимфы из ног.

"Сжатый воздух подается через манжеты и волнообразными движениями от стоп кверху стимулирует лимфо- и кровоток в ногах, – рассказывают специалисты в санатории. – При снижении давления в манжетах происходит расширение сосудов, которое значительно увеличивает кровоток. В результате проведения процедуры пневмопрессотерапии активизируется лимфатическая система, весь организм активно очищается от шлаков и токсинов. Происходит ускоренный распад жиров, выводятся продукты распада, активизируются все обменные процессы в тканях на клеточном уровне".

Цикличное воздействие давления на определенные части тела человека способствует выводу не только излишней жидкости из тканей, но и застоявшихся продуктов обмена из межклеточного пространства. Уменьшаются отеки и повышается тонус стенок сосудов, восстанавливается микроциркуляция и циркуляция лимфы и межклеточной жидкости.

Лимфа переходит из застойного, желеобразного состояния в жидкое, при этом усиливается обратное всасывание продуктов клеточного обмена; снижается давление в венах. Значительно снижается риск развития инфекционных, рожистых воспалений. Компрессионная терапия положительно влияет на состояние кожи, уменьшает объемы тела.

Пневмопрессотерапия бережно воздействует на организм и подойдет тем, кому противопоказан лимфодренаж с использованием электростимуляции мышечной ткани, ультразвука, электрофореза или ручного массажа. В отличие от ручного массажа она намного мягче воздействует на подверженные варикозному процессу капилляры кожи. Процедура приятна и безболезненна.

Пневмопрессотерапия не только стимулирует сосуды, выводит токсины, расслабляет, но еще оказывает иммуностимулирующее и антистрессовое действие.

Санаторий "Аврора" — новый современный оздоровительный комплекс. Здесь можно получить весь спектр необходимых лечебно-оздоровительных процедур. Специалисты санатория гарантируют максимальный терапевтический эффект. Грамотное комбинирование физиотерапевтических и медикаментозных методов позволяет добиться пролонгированного результата лечения. "Аврора" — единственный санаторий в Белокурихе, имеющий открытую площадку на крыше здания для принятия воздушных ванн и загара с видом на гору Церковка.

Санаторий-курорт "Аврора" находится в уникальной природно-климатической зоне, что позволяет получить максимальные лечебный и оздоровительный эффекты. Кроме традиционных лечебных методов в санатории осваиваются последние разработки мировой медицины и нетрадиционные методы лечения.

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