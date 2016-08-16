Санкционное мясо из США уничтожили в Алтайском крае в биотермической яме

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Партия мяса птицы из США уничтожена в Алтайском крае путем помещения в биотермическую яму, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

В надзорном ведомстве указывают, что санкционную продукцию пытались провезти в регион из Казахстана. В данном случае речь идет о партии в 15 килограммов.

"Выявленная в Кулундинском районе Алтайского края продукция изъята и комиссионно уничтожена установленным способом (помещена в биотермическую яму после денатурации)", – резюмируют в Россельхознадзоре.