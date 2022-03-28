Народные приметы: как 29 марта погадать на судьбу и предсказать будущее

29 марта Православная церковь вспоминает Савина Египетского (Ермопольского) — мученика, пострадавшего за веру в Бога во времена христианских гонений. На Руси этот день получил название Тележный. И вот почему. К 29 марта санный путь полностью разрушался и крестьяне переходили на летний вид транспорта. В народе так и говорили: «Сани на Саввина покинь, а телегу подвинь», или «На Саввина мужик с санями прощается, в телегу забирается».

Почему 29 марта в народе прозвали Тележный день и как на Саввина правильно гадать на судьбу — читайте на amic.ru.

Чем прославился Савин Египетский?

Савин жил в III веке нашей эры. Он был правителем Гермополя — древнеегипетского города, одного из самых главных раннехристианских религиозных центров. Савин подвергся преследованиям в период жестоких гонений на христиан в царствование римского императора Гая Диоклетиана Савин, и вместе со своими сподвижниками скрылся в отдалённом селении. Спрятавшись в одном из домов, они проводили дни и ночи в посте и молитвах.



Однако их местопребывание за пару золотых монет открыл один подлый нищий, которому Савин постоянно подавал милостыню и сытно кормил. По наводке предателя беглецов нашли, заковали в цепи и привели на суд к начальнику области (игемону) Ариану. Савина долго принуждали к жертвоприношению идолам, его били, жгли огнём, терзали острым железом, но он не отрёкся от Христа. После истязаний мученика и его братьев по вере утопили в Ниле.

Какие традиции соблюдали на Руси на Саввина?

29 марта крестьяне традиционно посвящали телеге — выкатывали её из сарая, чинили, крепили оглобли, смазывали. До того времени, пока не начались полевые работы, старались заготовить побольше запасных колёс. Как правило, их мастерили в количестве 12 штук — именно столько было в колеснице библейского пророка Илии. Считалось, что это символическое число поможет крестьянину в страду избежать частых поломок телеги.

Как по скрипу колёс определяли будущее?

Традиционно на Саввина мужики на повозке объезжали деревню. После осмотра и ремонта в телегу запрягали лошадь и ехали до околицы и обратно. Верили, такой путь принесёт удачу в хозяйственных делах. Также во время езды прислушивались к скрипу колёс. Если заскрипит:

переднее левое — в семье может кто-то заболеть;

заднее левое — появятся крупные долги;

переднее правое — в доме заведётся богатство;

заднее правое — год будет счастливым и благополучным.

Как на Саввина гадали на судьбу?

В Тележный день гадали на картах, чтобы узнать свою судьбу. Считалось, что именно 29 марта карточная колода скажет правду. К процессу гадания подходили серьёзно.



Брали только новую колоду карт и читали над ней заговор: «Силы Тёмные! Заклинаю вас! Пусть карты мои будут чисты и правдивы, как они лягут, так и всю правду скажут. Да будет так!» Затем доставали оттуда все трефы. Тасовали их девять раз и приговаривали: «Трефная рать, дай (имя) знать, что меня (его, её) ожидает, и что на судьбу выпадает».



После доставали три случайные карты. Вот что они означали:

шестёрка — незначительная прибыль;

семёрка — враждебные намерения;

восьмёрка — слёзы;

девятка — сострадание близких;

десятка — прибыль, победа;

валет — неприятности, неуважение;

дама — искушение;

король — жених;

туз — материальное благополучие.

Что запрещалось делать 29 марта?

В Тележный день запретов на Руси было немного. Не разрешалось после заката есть хлеб: по поверьям это сулило нищету.



Также на Саввина запрещалось скандалить, ссориться, а женщинам нельзя было поднимать тяжёлое. Считалось, что это принесёт в семью разлад на долгие годы.