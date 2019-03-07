Сайты с данными о способах хищения энергоресурсов заблокировали на Алтае

Суд по иску прокуратуры в Алтайском крае запретил распространение информации о способах хищения энергоресурсов, размещенной в интернете.

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Как сообщили в пресс-службе краевого надзорного ведомства, прокуратура Тюменцевского района в ходе осуществления мониторинга сети Интернет выявила восемь сайтов, на которых размещена информация о способах хищения энергоресурсов.

С этой целью пользователям предлагались к приобретению приборы учета электрической энергии, позволяющие полностью останавливать работу счетчика без прекращения подачи энергоресурсов.

Между тем, федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" запрещает в Российской Федерации распространение данных, за которые предусмотрена административная ответственность.

В итоге суд удовлетворил иски прокуратуры, доступ к запрещенной информации ограничен.