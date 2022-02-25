Никаких ограничений. Сбербанк сообщил, что продолжает работать в обычном режиме

В связи с объявленными санкциями в Сбербанк поступает много вопросов по работе банковских карт и других продуктов. Организация сообщает, что принятые ограничения никак не влияют на сохранность и доступность средств. Клиенты Сбербанка могут обменивать валюту и пользоваться картами Visa и Mastercard. Им также доступны операции за рубежом.

Банк приводит ответы на самые популярные вопросы клиентов:

Какие ограничения возникли после введения санкций?



Клиенты Сбера могут, как и раньше, совершать все операции. Никаких ограничений сейчас нет — банк и все его сервисы работают в обычном режиме.

Как купить или продать валюту?



Обменять валюту по текущему курсу можно в отделениях Сбера или в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

Могу ли я получить валюту со своего счёта?



Да, все средства, находящиеся на вашем валютном счёте, доступны по первому требованию.

Мне нужно перевести валюту клиенту, находящемуся за рубежом. Как это сделать?



Валютные переводы работают в обычном режиме. Однако из-за дополнительной проверки на стороне контрагентов время проведения операций может быть увеличено.



Сбер изучает, какие ограничения коснутся нашей работы с зарубежными корреспондентскими счетами в конце марта.

Смогу ли я пользоваться за рубежом картой Сбера?



Да, вы можете совершать операции по картам Visa и MasterCard в обычном режиме без ограничений.

Будет ли работать приложение СберБанк Онлайн?



Да, мобильная и web-версия приложения СберБанк Онлайн работают, как и раньше.

Смогу ли я расплачиваться с помощью ApplePay, GooglePay?



Да, ApplePay и GooglePay работают с картами Сбера, как и раньше.

Повлияли ли санкции на операции с ценными бумагами? Нет, операции с российскими и иностранными ценными бумагами проводятся без изменений.