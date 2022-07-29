СберМобайл теперь есть и в Республике Алтай

В июле этого года у жителей Республики Алтай появилась возможность подключиться к оператору СберМобайл и выбрать тарифы, включающие простые и удобные сервисы. Новым абонентам дают скидку 40% на абонентскую плату за первый месяц, с возможностью её бессрочной пролонгации по подписке СберПрайм, а также 50 гигабайтов интернета в подарок.

Оператор предлагает своим клиентам безлимитный трафик на такие сервисы Сбера и партнёров, как: мобильное приложение СберБанк Онлайн, Delivery Club, 2ГИС, СберМаркет, «Самокат», «Работа.ру», «Кухня на районе», СберСпасибо, СберМегаМаркет, «Афиша» и «Рамблер/касса».

Абоненты смогут оплачивать мобильную связь от СберМобайл до 99% бонусами программы СберСпасибо и получать кешбэк до 20%.

Подключиться к СберМобайл можно в отделениях Сбера по адресам:

— г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 109;

— г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 68;

— г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 13;

— г. Горно-Алтайск, ул. Чаптынова, 2;

— Чемальский район, с. Чемал, ул. Советская, 5;

— Майминский район, с. Майма, ул. Ленина, 11.

Или заказать сим-карту онлайн на sbermobile.ru. Подробнее о тарифных планах и подключении сервисов на сайте.

«Республика Алтай — это 67-й регион присутствия оператора СберМобайл. Мы рады, что теперь сможем предложить клиентам возможность общаться бесплатно по тарифу „Переходи на Сбер“, входящему в подписку СберПрайм или воспользоваться скидкой 40% на абонентскую плату по другим тарифам. Кроме того, этим летом мы дарим абонентам 50 гигабайтов интернета в подарок. Наша задача также — дать возможность жителям Республики Алтай оценить преимущества B2B и B2G направлений, предоставляемых оператором СберМобайл», — прокомментировал генеральный директор СберМобайл Руслан Гурджиян.

Сбер — это целая экосистема сервисов, добавила заместитель управляющего Алтайским отделением ПАО Сбербанк Алла Косоухова.

«Поэтому мы предлагаем не только финансовые продукты, но и широкий спектр цифровых решений для жизни и бизнеса. Жители Республики Алтай теперь могут стать и абонентами оператора СберМобайл. К услугам клиентов — новые опции, которые способны изменить существующие представления о выгоде и возможностях сотовой связи», — отметила Алла Косоухова.