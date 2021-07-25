Сбежавшего со службы алтайского контрактника нашли под Воронежем

Сбежавшего из воинской части под Воронежем алтайского солдата-контрактника нашли. Об этом сообщают "Вести Воронеж".

Молодой человек вернулся в часть самостоятельно. Где он был всё это время, пока неизвестно.

Отмечается, что он находится в больнице. Врачи выявили у него психологические проблемы.

Напомним, что о пропаже молодого человека стало известно 23 июня. Предполагалось, что он мог уехать в Барнаул.

Позднее сестра солдата заявила, что в его исчезновении виновата дедовщина. По словам девушки, её брат служил в части в Богучаре три года. В конце весны у него должен был быть отпуск, после которого он собирался вернуться в часть. В расположение Алексей Хороща так и не вернулся.