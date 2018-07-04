Щенка микрошпица окраса оранж-соболь продают в Бийске за 150 тысяч рублей

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Щенка редкой породы померанского шпица продают в Бийске за 150 тысяч рублей, сообщает "Алтайская правда".

Милую собачку, имеющую окрас оранж-соболь, предлагают приобрести для разведения и выставочной карьеры. Продавец акцентирует внимание на достойной родословной щенка. Имеются клеймо и необходимые прививки.

Собаководы утверждают, что такие питомцы обладают огромной преданностью своему хозяину и способны перенимать основные черты его поведения.