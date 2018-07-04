Щенка микрошпица окраса оранж-соболь продают в Бийске за 150 тысяч рублей
Питомца предлагают приобрести для разведения и выставочной карьеры
4 июля 2018, 16:34
Фото: avito.ru
Щенка редкой породы померанского шпица продают в Бийске за 150 тысяч рублей, сообщает "Алтайская правда".
Милую собачку, имеющую окрас оранж-соболь, предлагают приобрести для разведения и выставочной карьеры. Продавец акцентирует внимание на достойной родословной щенка. Имеются клеймо и необходимые прививки.
Собаководы утверждают, что такие питомцы обладают огромной преданностью своему хозяину и способны перенимать основные черты его поведения.
Комментарии
Новости партнеров