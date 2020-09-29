Сделано в СССР. В Барнауле "заплакал" многоквартирный дом

Местные жители рассказали о "плачущем" многоквартирном доме на улице Юрина в Барнауле. Снимок опубликовали в сообществе Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

На кадрах видно, что вода потекла из наружной стены здания № 114а, оставляя хорошо заметные следы. Жильцы уточнили, что протечка произошла после запуска отопления.

По словам барнаульцев, это один из построенных в СССР домов, в которых батареи отопления вмонтированы в стену. То есть чтобы ликвидировать возможный прорыв, специалистам придется пробиваться к месту повреждения через бетон.