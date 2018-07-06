Сегвеи и гироскутеры: как барнаульцы осваивают технику будущего

Все чаще в Барнауле можно увидеть людей, катающихся на странных двух- и одноколесных приспособлениях без руля. Корреспонденты Amic.ru выяснили, что это за чудо-техника, насколько она удобна и как ее можно использовать.

Гироскутеры, сигвеи, моноколеса появились в мире совсем недавно. В основе их работы стоит так называемая умная, инновационная система балансировки нового поколения.

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В Барнаул их завезли всего два-три года назад. Сегодня эту чудо-технику с удовольствием используют не только подростки, но и люди весьма солидного возраста. Расскажем о них поподробнее.

Гироскутер

Наибольшей популярностью из всех перечисленных девайсов в Барнауле пользуется гироскутер. Он имеет рабочую платформу, на которую встает человек и пытается держать баланс. Два колеса, располагающиеся по бокам, дают возможность двигаться в нужном направлении при помощи балансировки. Вес устройство около 12-14 кг и его довольно удобно переносить в руках. Гироскутер оснащен электродвигателем. Средняя мощность порядка 700 Ватт и ездить на них можно со скоростью до 13 км в час. Особо крутые модели имеют мощность 1000 Ватт и способны разгоняться до 25 км/ч.

Сегодня гироскутеры — главный подарок для подростков и повод похвастаться перед друзьями. В парках, во дворах, на ровных площадках перед торговыми центрами в Барнауле часто можно увидеть ребят, резвящихся на этой технике. Благо, освоить этот агрегат гораздо легче, чем велосипед.

"О возрастной категории использования говорить сложно,здесь всё индивидуально. Моя племянница, которой четыре года, катается уверенно, а кто-то и в 10 лет падает", - объяснил сотрудник одного из прокатных пунктов в Барнауле.

Но гироскутер завоевывает популярность и среди более взрослого населения.

Жительница Барнаула Екатерина очень довольна своим новым транспортным средством и считает, что оно обладает целым рядом преимуществ: "Основное преимущество, конечно, компактность. Передвигаюсь на нем, в основном, по Авиатору, посёлку, в котором живу. Нравится. Езжу на нем в магазин за продуктами — руки свободны. Но так как дорога не везде ровная, возникают трудности, и тогда приходится брать его в руки и идти пешком. Ехать на гироскутере по камням, неровностям и горкам страшновато. Знаю и о других устройствах и, по моему мнению, самым безопасным является сигвей. Но я купила именно гироскутер, потому что он имеет оптимальную стоимость", - рассказала девушка.

Как нам пояснили эксперты в пунктах продажи, гироскутеры отличаются друг от друга по классу колес. Есть маленькие — они считаются детскими — с 4.5 дюймовыми колесами. Есть побольше, с 8 дюймовыми колесами. А самые большие колеса имеют размер в 10 дюймов. Вот на них как раз можно преодолевать и бездорожье. Естественно, они и самые дорогие.

Впрочем, обратите внимание: гироскутер не имеет резиновых уплотнителей и герметичных швов, которые могли бы защитить его от дождя. Поэтому кататься под дождиком на нем не рекомендуется.

При падении с гироскутера можно получить серьезную травму.

Есть еще одна опасность: некачественные литиевые батареи, используемые в недорогих устройствах, возгораться при зарядки, а также и при использовании. Поэтому некоторые авиакомпаний уже запретили перевозку гироскутеров в самолёте.

Сигвей

Фото: Mxsmart.ru

Более безопасным, но более дорогим, а потому менее популярным в Барнауле является сигвей. Это электрическое самобалансирующееся транспортное средство, которое представляет собой два колеса и платформу для ног. В отличие от гироскутера, у него присутствует рулевой столб, что позволяет управлять устройством с помощью рук. В эксклюзивных моделях к стандартному набору может быть добавлено сиденье. По внешнему виду агрегат напоминает колесницу. Аккумулятор устройства рассчитан на поездки, длительностью 40 км. А скорость в зависимости от модели он может развивать до 50 км в час.

Вес гироскутера около 50 кг, а потому носить его в руках, как гиросктер затруднительно. Поэтому все же сигвей больше подходит для больших открытых пространств, таких как парки.

"Мне сигвей очень нравится, во-первых,-это экологический вид транспорта, он может хорошо разгоняться, не прилагая особых усилий. Во-вторых, присутствует опора. И я чувствую себя уверенней, не боюсь упасть. Как раз подойдет тому, кто хочет научиться ездить. Главное - относится к этой вещи без фанатизма и думать о безопасности своей и окружающих. Перемещаюсь на нём по парку, где нет риска упасть," - рассказал Никита,16 лет.

Моноколеса

Еще одно устройство из этого списка — моноколесо. В Барнауле это практически эксклюзивный вид транспорта и очень редко встречается.

Внешне изобретение представлено в виде колеса, оснащенного электродвигателем и подножками. Передвигаются на нем с помощью балансировки. Благодаря своей компактности на моноколесе можно ездить практически везде. Однако стоимость его довольно высока и потому в Барнауле почти не встречается.

"В Барнаул моноколеса мы не закупаем, но в нашем филиале в Ярославле они уже распространены. Поэтому я считаю, что вскоре они появятся и у нас" — рассказала сотрудница одного из салонов проката.

Впрочем, моноколесо считается и наиболее опасным из всех других устройств. Так, при наезде на небольшое препятствие колесо резко замедляется и ездок падает, так как его тело по инерции устремляется вперед.

Цена

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Приобрести гироскутеры и сегвеи в Барнауле можно в специальных отделах в торговых центрах. Ценовой диапазон зависит от комплектации и производителя.

При покупке следует обращать внимание на мощность двигателя, диаметр колёс, качество шин и прочность конструкции.

Для более современных моделей созданы приложения для смартфонов, которые взаимодействуют с ТС с помощью блютуза, но конечно, такие устройства и стоить будут дороже.

В среднем цена на гироскутеры в Барнауле составляет от 9 до 40 тысяч рублей.

За сигвея придется выложить от 10 до 100 тысяч рублей.

Моноколесо же вам привезут либо под заказ, либо придется покупать на специальных сайтах. Его стоимость от 20 до 140 тысяч рублей.

Прежде чем покупать устройства, можно их опробовать, взяв в аренду. В торговых центрах прокат гироскутеров и сигвеев стоит 100 рублей за 5 минут.Не так давно на улице Мало-Тобольская открылся новый пункт проката гироскутеров и сегвеев. В отличии от другие точек, здесь можно арендовать оборудование на целые сутки. Это удовольствие обойдется в 1 500 рублей.

Правила пользования

При использовании данной техники важно знать, что по правилам дорожного движения устройства приравниваются к роликовым конькам и другим аналогичным транспортным средствам, а человек, передвигающийся на нем — пешеход. Это значит, что передвигаться на транспортных средствах можно исключительно по тротуарам и пешеходным зонам, не выезжая на проезжую часть.

Интересные факты

Сегвей стал первым из всех других подобных видов транспорта, использующих в своей конструкции системы автоматической балансировки. Первое подобное изобретение появилось еще в 60-е годы прошлого века.

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Первое моноколесо было создано компанией Solowheel в 2009 году. Устройство быстро завоевало популярность и у других производителей. Сейчас моноколесо наиболее популярно в Китае, где его используют как ежедневный городской транспорт, а также во время прогулок.

В 2010-м году владелец компании "Segway" Джими Хесельден катался на сигвее, но не справился с управлением из-за неровной дороги на скалистой местности и разбился насмерть, упав с 24-х метровой высоты.

Гироскутер изобрел Шейн Чэнь, назвав его Hovertrax (Ховерборд) в честь скейтборда из фильма "Назад в будущее-2". В России же принято называть ховерборды гироскутерами (по основному механизму гироскопу).

Сегвеи используют в своей работе полицейские в США, почтовые работники и др.

В России полицейские также осваивают сегвеи. В частности, используют его полицейские в Набережных Челнах и в Москве.

Лада Холстинина,Оксана Колбасова