Сельхозпредприятие «Чарышское» подготовили к участию в нацпроекте «Производительность труда»

Эксперты Регионального центра компетенций провели очный отбор сельхозпредприятия ООО «Чарышское» для участия в национальном проекте «Производительность труда». Само производство расположено в Усть-Калманском районе Алтайского края.

Представители центра компетенций проинформировали руководство предприятия о целях и задачах национального проекта, рассказали об инструментах и мероприятиях, которые помогают увеличить производительность труда, поделились опытом реализации проекта на предприятиях сельскохозяйственной отрасли региона и страны. Также в рамках отбора эксперты осмотрели производственную площадку и определили потенциальный пилотный поток для улучшений — процесс выпуска молока, доля которого в общей выручке составляет 16%.

Генеральный директор предприятия Марлен Мкртчян рассказал о планах по наращиванию производительности и своих ожиданиях от участия в нацпроекте, а также обозначил готовность в выделении необходимых ресурсов. Он показал заинтересованность в возможностях, которые открываются перед участниками нацпроекта благодаря адресной поддержке экспертов.

Мероприятия программы на предприятии будут реализовывать под контролем экспертов РЦК. Они окажут квалифицированную помощь по устранению потерь производственного процесса, а также обучат сотрудников предприятий методам повышения производительности труда.

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики. Подать заявку можно на сайте, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.