Сельским депутатам в Алтайском крае могут разрешить не декларировать доходы

В Алтайском крае могут отменить обязательное декларирование своих доходов сельскими депутатами. Ноу-хау действует уже 2 года и неоднократно вызывало недовольство со стороны самих народных избранников. Между тем наказание за отказ подавать декларацию — отзыв мандата.

Новости

Прочее Самый богатый депутат АКЗС заработал в пять раз больше Путина

В краевой парламент для оценки поступила законодательная инициатива депутатов Государственной Думы, которая может снять с сельских депутатов требование предоставлять сведения о доходах. Напомним, по закону с 2016 года народные избранники всех уровней обязаны предоставить сведения о собственных доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Ранее это требование касалось лишь главы муниципального образования и депутатов, работающих на постоянной основе, напоминает пресс-служба АКЗС.

После принятия закона депутаты в части сел Алтайского края и других регионов из-за нового требования пожелали сдать мандаты, мотивируя это сложностью процедуры декларирования и недостатком времени, которое теперь придется тратить на оформление документов. При массовом сложении полномочий сельсоветы можно закрывать, ведь без решения депутатов он не сможет полноценно работать.

В связи с этим в краевом Заксобрании начали готовить инициативу в Госдуму по отмене данного требования, но Алтайский край опередила Оренбургская область. На их предложение было получено отрицательное заключение Правительства РФ, так как оно противоречит государственной антикоррупционной политике.

Новости

Прочее Сколько зарабатывают и чем владеют алтайские депутаты Госдумы?

Сейчас инициативная группа из Госдумы, в которую вошла и депутат от Алтайского края Наталья Кувшинова, подготовили проект изменений в ФЗ "О противодействии коррупции" и "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам". В оба закона добавляют формулировку "за исключением депутатов представительных органов поселений в составе муниципальных районов, осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе".

Правовой комитет АКЗС инициативу поддержал. Единогласно за него проголосовали и все депутаты краевого парламента в ходе опросного голосования.

"Мы понимаем важность темы противодействия коррупции и открытости доходов государственных служащих и депутатов перед избирателями. Депутат не должен скрывать ни свои доходы, ни имущество - все эти сведения должны быть публичны. Сейчас существует правильная тенденция к тому, чтобы расширять перечень должностей, на которых человек обязан отчитываться о своих доходах.

Процесс декларирования и предоставления сведений достаточно сложный и серьезный. На сегодняшний день подготовить такие сведения с соблюдением всех норм, которые предъявляет прокуратура, достаточно непросто, так как есть очень много нюансов. Это касается банковских счетов, самого имущества - где оно находится, точности указаний регудостоверений, адресов и так далее. Нужно помнить о всех своих счетах, даже тех, которыми давно не пользуешься. В таком случае нужно обращаться в банки, брать справки, что тоже проблемно. Работа очень щепетильная и трудоемкая. И правильнее всего заниматься ей самостоятельно, так как, в случае нарушения, претензии будут предъявляться к должностному лицу, предоставляющему сведения.

Новости

Прочее Сколько заработали депутаты Барнаульской городской думы?

Мы - депутаты АКЗС - понимаем необходимость этого требования к нам. А теперь вспомним, что с недавнего времени все то же самое должны делать депутаты сельских поселений. Мы считаем, что для них это требование излишне. Деятельность депутатов сельских и районных советов имеет не тот уровень коррупционных рисков, который требует отчета об доходах.

Нужно облегчить им работу. Мы должны и так сказать им спасибо за то, что они проявляют гражданскую позицию, пошли на выборы и адекватно, в большинстве случаев, исполняют депутатские обязанности: встречаются с избирателями, участвуют в сессиях, принимают решения по бюджету и иные документы. Это работа ведется на общественных началах. В результате проведенного анализа мы убедились, что среди них, как правило, нет людей, имеющих серьезные финансовые активы. Это учителя, врачи, индивидуальные предприниматели, фермеры, пенсионеры, продавцы.

Мы очень надеемся на принятие данного закона в Государственной Думе, ведь он серьезно облегчит жизнь нашим коллегам в селах, которые и без того работают на одном энтузиазме. Надеемся, что в случае успеха, следующим этапом станет отмена этого требования к депутатам муниципальных образований уровня района, за исключением работающих на постоянной основе (которые получают там заработную плату)", - рассказал председатель комитета по правовой политике Андрей Осипов.