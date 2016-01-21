Селянин на Алтае пойдет под суд за убийство знакомого и сжигание его тела

Следователи закончили расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя Залесовского района, который обвиняется в убийстве своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.

Инцидент случился в марте 2015 года в частном доме одного из сел Залесовского района. В ходе ссоры мужчина ранил ножом в шею своего знакомого, с которым снимал жилье. После этого он расчленил тело 60-летнего мужчины и по частям сжег в печи, а отсутствие соседа объяснил скорым отъездом к родственникам.

Раскрыть преступление удалось в августе 2015 года, когда от родственников потерпевшего, проживавших в другом регионе, поступило заявление о безвестном исчезновении мужчины.

Следователи нашли в бане и под половыми досками золу с костными останками. Экспертам по постановлению следователя удалось идентифицировать найденные останки и точно установить личность потерпевшего.



