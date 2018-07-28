Семь человек пострадали в результате крупного ДТП в Алтайском крае

В Алтайском крае в Троицком районе между Троицким и Косихой произошло крупное ДТП с участием трех автомобилей, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".

Видео порталу Amic.ru прислал наш мобильный репортер Олег через специальную функцию.

Как сообщается, ДТП произошло на 273 км автодороги Р-256 в Троицком районе. Столкнулись Audi Q5, Vortex и Citroën.

В результате происшествия семь человек получили телесные повреждения. Пострадавших госпитализировали.

В автомобиле Audi Q5 пострадал водитель и двое несовершеннолетних детей. В автомобиле Vortex пострадали два пассажира. В автомобиле Citroën травмы получили водитель и пассажир.

"Видели эту ауди на трассе, летела под 200 км/ч. И аварию видели", - написала в сообществе очевидица происшествия.

Как отмечают другие очевидцы, им, глядя на результат ДТП, было сложно поверить, что обошлось без жертв. Мимо проезжавшие водители также отметили большое количество автомобилей скорой помощи.

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