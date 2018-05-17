Семь человек тушили загоревшийся автомобиль в Барнауле
Инцидент произошел в Октябрьском районе
17 мая 2018, 10:21
Фото: 22.mchs.gov.ru
Автомобиль загорелся в ночь на четверг, 17 мая, в Октябрьском районе Барнаула, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Данные о пожаре поступили в 00:45. Ликвидировать возгорание удалось в 00:59.
"На тушение автомобиля привлекалось 2 единицы техники и 7 человек личного состава", - добавляют в экстренном ведомстве.
О пострадавших не сообщается.
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