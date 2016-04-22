Семь лесных пожаров произошло за сутки в Алтайском крае

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Семь лесных пожаров зафиксировано за сутки на территории Алтайского края, проинформировали в пятницу, 22 апреля, в Главном управлении природных ресурсов и экологии региона.

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Прочее Количество лесных пожаров возрастает в Алтайском крае

Возгорания произошли в Ребрихинском, Панкрушихинском, Алтайском, Быстроистокском, Первомайском и Павловском районах.

"Основной причиной пожаров является несоблюдение населением правил пожарной безопасности на природных объектах. На тушении было задействовано 76 лесных пожарных, использовано 23 автоцистерны для заливки огня водой и восемь тракторов для опашки очагов возгорания", – уточняют в ведомстве.

В целом, в результате этих пожаров огнем было пройдено 22,58 гектара.

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Всего с начала пожароопасного сезона в крае произошло 33 пожара на площади 79,75 гектара.

Напомним, что в настоящее время в регионе введен особый противопожарный период, ограничено посещение лесов, увеличены штрафы за нарушение правил безопасности.