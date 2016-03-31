Семь новых фельдшерско-акушерских пунктов появятся в Алтайском крае

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Семь новых фельдшерско-акушерских пунктов построят в этом году в Алтайском крае, сообщает официальный сайт администрации Алтайского края.

Все они разместятся в разных районах региона – в сёлах Нижняя Чуманка, Овечкино, Усть-Козлуха, Велижанка, Белое, Самсоново и в посёлке Лесной. На строительство новых пунктов планируют выделить 18 миллионов 714 тысяч рублей: 9 миллионов из федерального бюджета, остальную сумму направят из краевого.

В ведомстве напоминают, что за четыре года в регионе построили 20 фельдшерско-акушерских пунктов. На эти цели из краевого и федерального бюджетов выделили более 51 миллиона рублей.