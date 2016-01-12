Семь пожарных тушили Mitsubishi Outlander в Барнауле

Возгорание автомобиля произошло вечером в понедельник, 11 января, в Индустриальном районе Барнаула. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.







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Как сообщают в ведомстве, информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 18:56. В 19:07 пожар был локализован, а через одну минуту ликвидирован. К тушению пожара от МЧС России привлекались семь человек личного состава и две единицы техники.



Очевидцы в паблике Barnaul 22 сообщают, что пожар произошел на пересечении улиц Энтузиастов и Попова. Горел автомобиль Mitsubishi Outlander белого цвета.