Семеро пожарных тушили жилой частный дом в Барнауле
Пожар был ликвидирован за десять минут
24 августа 2017, 08:15
Возгорание частного жилого дома произошло в Индустриальном районе Барнаула вечером в среду, 23 августа, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 18:00. Через 13 минут пожар был локализован, еще через одну минуту – ликвидирован.
На пожар выезжали девять сотрудников РСЧС, в том числе от МЧС России привлекались семь человек личного состава и две единицы техники.
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