Семеро пожарных тушили жилой частный дом в Барнауле

Возгорание частного жилого дома произошло в Индустриальном районе Барнаула вечером в среду, 23 августа, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 18:00. Через 13 минут пожар был локализован, еще через одну минуту – ликвидирован.

На пожар выезжали девять сотрудников РСЧС, в том числе от МЧС России привлекались семь человек личного состава и две единицы техники.