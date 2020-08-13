Семейная пара из Барнаула обвиняет врачей в том, что их дочь родилась глухой

Барнаульская семья обвиняет врача одной из частных клиник в том, что их дочь осталась глухой. Подробности сообщат Mash.

Семейная пара решила обратиться за сопровождением беременности в коммерческое медучреждение, и в первый раз все прошло успешно. Однако повторное обращение к врачу стало причиной больших проблем, утверждают супруги.

По словам отца девочки, врач знала о том, что у родителей разные резус-факторы крови и на 28-й неделе беременности должна была поставить укол, который, якобы, защитит плод от врожденных болезней. Но специалист клиники этого не сделала, и девочка родилась глухой.

Родители обратились за помощью к юристам, но, как говорит глава семьи, врача до сих пор никак не наказали, а руководство клиники заявляет, что специалист продолжит работать, несмотря на свою ошибку.

Amic.ru обратился за комментарием в клинику.