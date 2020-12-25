Семейное дело. Барнаульских супругов обвиняют в организации проституции с подростками

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Барнаула, которого вместе с шестью подельниками обвиняют в организации занятий проституцией с вовлечением несовершеннолетних.

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Как установило следствие, не позднее февраля 2018 года обвиняемый создал организованную группу, к участию в которой он привлек шестерых барнаульцев, одной из них являлась его супруга. С февраля 2018 по декабрь 2019 года участники группы путем уговоров и обещаний привлекали к занятию проституцией молодых девушек, в том числе не достигших совершеннолетия.

Супруга лидера группировки размещала информацию в интернете на специальных сайтах и выполняла роль диспетчера, принимавшего звонки от клиентов. Остальные участники, так же как и организатор, договаривались с администраторами различных заведений и саун о доставке девушек, пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия обвиняемые свою вину признали. На данный момент уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.