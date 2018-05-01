Семейный праздник на маевку: алтайские эсеры "погуляли" с электоратом

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Алтайское реготделение "Справедливой России" оказалось оригинальнее всех из политпартий в крае, в корне поменяв традиционный для себя сценарий маевки. На этот раз эсеры отказались от митингов и шествий, перейдя в формат народных гуляний, сродных ярмарочным.

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Местом для проведения Первомая стал Ленинский район Барнаула. На площади Мира в полдень справороссам удалось собрать около 400-500 человек — преимущественно жителей данного микрорайона. Кстати, сами партийцы объяснили выбор в пользу Ленинского района Барнаула тем, что здесь традиционно живет электорат, который активно поддерживает СР на выборах.

От каких-то развернутых политвыступлений партийцы ушли. Так, коротко поздравил собравшихся с 1 мая секретарь бюро совета Алтайского реготделения "СР" Владислав Вакаев. Он позволил себе поиронизировать над коммунистами, ранее мокнувшими с утра под дождем и не сумевшими собрать сколько-нибудь внушительную аудиторию на свой митинг.

Добавим, эсеры устроили на площади Мира конкурсы для детей и взрослых, которые проходили в специальных тематических зонах. Все действо сопровождалось концертом, плясками, песнями под баян, а также вручением подарков — кепок и футболок с атрибутами партии. Детям, впрочем, повезло больше взрослых - им дополнительно дарили сладости за участие в конкурсах.