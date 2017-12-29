Семейный праздник "Новогодние узоры" прошел в ТРЦ "Пионер"

23 декабря на фудкорте ТРЦ "Пионер" красочно прошел семейный праздник "Новогодние узоры". Интересная программа мероприятия порадовала гостей торгового центра и подарила отличное предновогоднее настроение. Дед Мороз и Снегурочка, артисты и очаровательные хаски, а также целый мешок подарков ждали участников конкурсной программы.

Полный фотоотчет можно посмотреть в группе ТРЦ "Пионер" в соцсети "ВКонтакте".