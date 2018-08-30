Семьи в Алтайском крае распадаются чаще, чем в других регионах Сибири

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Алтайский край продолжает лидировать по негативному показателю в соотношении разводов и браков.

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Прочее 103 развода на 100 браков: семьи на Алтае распадаются чаще всего в Сибири

Согласно данным Новосибирскстата, за первые шесть месяцев текущего года на сотню браков в нашем регионе приходилось 90 разводов.

Среди 12 регионов Сибирского федерального округа это самое большое значение. В абсолютных числах с января по июнь включительно было зарегистрировано 5406 браков. На них выпало 4846 разводов.

При этом надо отметить, что по итогам первого квартала этого года ситуация с данным показателем была еще критичнее. Напомним, тогда на 100 браков в крае приходилось 103 (!) распавшихся семьи.

Всего же в первом полугодии в Сибирском федеральном округе было зарегистрировано 52,1 тысячи браков (92% к I полугодию 2017 года) и 42,2 тысячи разводов (99,6%).