Семибалльные пробки образовались на дорогах Барнаула утром 14 января

Фото: ukraina.ru

Семибалльные пробки образовались на дорогах столицы Алтайского края в понедельник, 14 января. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Наиболее загруженными оказались Павловский тракт, где пробка растянулась от улицы Малахова до Фурманова, проспект Ленина на участке от Северо-Западной до площади Октября, улица Малахова от пересечения с Антона Петрова до Сухэ-Батора, а также отрезки улиц Советской Армии и Кутузова. Скорость движения авто здесь не превышает 3-7 километров в час.

Кроме этого, заторы наблюдаются на перекрестках улица Попова — Павловский тракт, проспект Калинина — Северо-Западная, проспект Социалистический — Красноармейский и на отрезках улиц Георгиева, Юрина, Власихинской, Матросова и Челюскинцев.

Кроме этого, в городе произошло два ДТП. Значки на карте присутствуют в районе пересечения улицы Георгиева и Павловского тракта, а также на перекрестке проспект Калинина — Профинтерна.

Также на улице Малахова и проспекте Строителей ведутся дорожные работы.