Семибалльные пробки сковали Барнаул утром 21 февраля

Фото: newsy-world.ru

Барнаульцев утром во вторник, 21 февраля, ожидают семибалльные пробки на дорогах столицы Алтайского края.

Так, по данным сервиса "Яндекс.пробки", наиболее сложная ситуация наблюдается на нескольких участках улицы Малахова, в том числе на ее пересечении с улицей Власихинской (скорость движения авто – 3-7 км/ч), а также на Павловском тракте (7 километров) и улице Матросова (3 км/ч).

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Также заторы образовались на улице Советской Армии, пересечениях улицы Попова с проспектом Космонавтов и Павловским трактом, отдельных участках улиц Северо-Западная, Молодежная и Партизанская с Гоголя. На данных улицах скорость движения не превышает 5-7 км/ч.