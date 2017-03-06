Семибалльные пробки ждут барнаульцев утром 6 марта

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В Барнауле утром в понедельник, 6 марта, образовались семибалльные заторы. Об этом сообщает сервис "Яндекс.Пробки".

Наиболее сложная обстановка наблюдается на пересечении улиц Малахова и Власихинской, на проспекте Космонавтов и Павловском тракте после кольцевого перекрестка. На этих участках скорость движения авто равна 5-10 километрам в час.

Также движение затруднено на пересечении улиц Попова и Антона Петрова (5-10 км/ч), на перекрестке улица Северо-Западная – проспект Ленина (7 км/ч), на улице Советской Армии (7 км/ч) и в районе площади Октября (10 км/ч).

Также в городе произошло четыре аварии: на перекрестке Антона Петрова – Попова, на Павловском тракте, проспектах Космонавтов и Ленина. Также на улице Малахова ведутся дорожные работы.