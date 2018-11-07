Семибалльные пробки ждут барнаульцев утром 7 ноября

Фото: auto.de

Заторы в семь баллов образовались на дорогах Барнаула утром в среду, 7 ноября. Об этом гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Наиболее загруженными оказались улица Власихинская на участке от пересечения с улицей Малахова до Фурманова, Павловский тракт в районе пересечений с улицами Просторной, Попова и кольцевого перекрестка, проспект Ленина в районе пересечения с улицей Матросова и отрезок улицы Советской Армии. Скорость движения здесь не превышает 5-10 километров в час.

Также заторы наблюдаются на отрезках улиц Юрина, Малахова, Георгиева, Матросова, Кутузова, проспекта Калинина и в районе площади Победы.

Добавим, что на улице Фурманова на пересечении с Павловским трактом ведутся дорожные работы.