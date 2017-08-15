Семилетняя девочка из Барнаула погибла после падения с лошади

Фото: fedpress.ru

Семилетняя девочка скончалась в результате падения с лошади во время конной прогулки в поселке Катунь Алтайского края, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Трагедия произошла накануне. По предварительным данным, 23-летний местный житель, не владея необходимыми документами и не оформив свою деятельность, организовал для семьи из Барнаула конную прогулку.

Сопровождающим инструктором и вовсе оказался мальчик. "В ходе прогулки колонна, состоящая из семи лошадей, подлежала расцеплению для самостоятельного управления лошадьми. Однако в ходе манипуляций 11-летнего мальчика по расцепке упряжек первый конь резко побежал в сторону, увлекая за собой еще две лошади с наездниками. В результате быстрого хода коня семилетняя девочка не удержалась в седле и получила телесные повреждения, от которых через непродолжительное время скончалась в карете скорой медицинской помощи", - уточняют подробности инцидента в СКР.

В отношении организатора прогулки возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека. Расследование продолжается.