Съемки фильма Гарика Сукачева об Алтае начнутся в Белокурихе 6 сентября

Фото: asu.ru

Музыкант Гарик Сукачев начнет съемки своего фильма об Алтае уже 6 сентября — процесс создания документальной картины стартует в Белокурихе, сообщили в пресс-службе Алтайского госуниверистета, куда именитый рокер приедет днем ранее.

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"Алтайский госуниверситет является и партнером в создании фильма, и одним из его героев, потому что в плане съемок значится место археолого-этнографической экспедиции АлтГУ. Она будет организована в урочище Калбак-Таш – на правом берегу реки Чуи. Это место знаменито петроглифами, относящимися к различными историческим периодам – от неолита до древнетюркской эпохи", - рассказывают в вузе.

Напомним, что Гарик Сукачев в рамках подготовки фильма недавно уже приезжал в Барнаул, где пообщался с журналистами и рассказал о ленте под рабочим названием "Алтайская песня".

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Отметим также, что съемки организует Русское географическое общество совместно с "Первым каналом".

Кроме того, ранее сообщалось, что Гарик Сукачев даже задумался о поступлении в магистратуру АлтГУ.

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