Съемки фильма Гарика Сукачева об Алтае начнутся в Белокурихе 6 сентября
Днем ранее известный музыкант встретится со студентами Алтайского государственного университета
Фото: asu.ru
Музыкант Гарик Сукачев начнет съемки своего фильма об Алтае уже 6 сентября — процесс создания документальной картины стартует в Белокурихе, сообщили в пресс-службе Алтайского госуниверистета, куда именитый рокер приедет днем ранее.
"Алтайский госуниверситет является и партнером в создании фильма, и одним из его героев, потому что в плане съемок значится место археолого-этнографической экспедиции АлтГУ. Она будет организована в урочище Калбак-Таш – на правом берегу реки Чуи. Это место знаменито петроглифами, относящимися к различными историческим периодам – от неолита до древнетюркской эпохи", - рассказывают в вузе.
Напомним, что Гарик Сукачев в рамках подготовки фильма недавно уже приезжал в Барнаул, где пообщался с журналистами и рассказал о ленте под рабочим названием "Алтайская песня".
Читайте также: Гарик Сукачев может стать магистрантом Алтайского госуниверситета
Отметим также, что съемки организует Русское географическое общество совместно с "Первым каналом".
Кроме того, ранее сообщалось, что Гарик Сукачев даже задумался о поступлении в магистратуру АлтГУ.
Читайте также: Гарик Сукачев приедет в Барнаул 5 сентября