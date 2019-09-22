Семья грибников на Алтае чудом спаслась от медведя, наблюдавшего за ними

Медведь позволил грибникам в Алтайском крае уйти из леса, пишут "Каменские известия" со ссылкой на директора Крутихинского охотхозяйства Сергея Опарина.

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Прочее Следы семейства медведей обнаружили в Алтайском крае

Опарин рассказал, что лично общался с женщиной, которая видела достаточно крупного медведя в шести километрах от села Высокая Грива Панкрушихинского района. Сначала она и ее супруг услышали рык, а затем увидели медведя. Они быстро дошли до своего автомобиля и уехали.

Откуда взялся косолапый в панкрушихинском бору, неизвестно. Однако грибникам следует быть осторожными.

При этом Опарин рассказал, что на территории леса и заказника следов медведей не обнаружено.

В последнее время в алтайских СМИ все чаще стала появляться информация о медведях, обнаруженных в разных районах региона. Помимо версии об увеличении популяции медведей, есть и мнение и о "переселенцах" из-за лесных пожаров в Сибири.