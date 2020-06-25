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Серьезная авария произошла на пересечении Взлетной и Ускова в Барнауле

В ДТП мог пострадать ребенок

25 июня 2020, 13:15, Илья Звягинцев

Иномарка столкнулась с внедорожником на пересечении улиц Взлетная и Сергея Ускова. О происшествии рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Автомобили двигались с большой скоростью, легковушка в результате аварии получила серьезные повреждения. Техника перекрыла середину перекрестка и осложняет проезд другим участникам движения. Кроме того, на месте происшествия работают пожарные и медики.

По информации очевидцев, в результате аварии мог пострадать ребенок. Один из мужчин заносил его в автомобиль скорой помощи, который прибыл к месту ДТП. 

Подробности и обстоятельства происшествия уточняются. 

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Иномарка перевернулась во время ДТП в центре Барнаула

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