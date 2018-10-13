Серьезное ДТП произошло на бийской трассе из-за пьяного пешехода

В Алтайском крае на бийской трассе в пятницу вечером, 12 октября, произошло ДТП с пострадавшими, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".

"На бийской трассе через 5 км после Б.Ключей в сторону Бийска произошло лобовое столкновение автомобилей Toyota Carib и Honda Civic. По информации участника нашего сообщества Владимира, ДТП произошло из-за пьяного пешехода, который шарахался по дороге. Все живы", - рассказали в паблике.

Отмечается, что в результате происшествия две женщины оказались зажаты в автомобилях. Сотрудникам МЧС пришлось их высвобождать.

"Алкаша поймали, но километра через два в сторону Бийска еще один на дороге. С трудом объехал его", - сообщил очевидец Владимир.