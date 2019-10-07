Серьезное ДТП в Барнауле. Водитель снес два забора и два столба

Два легковых автомобиля не смогли разъехаться на перекрестке по улице Советской Армии, сообщают в паблике Barnaul22.

ДТП произошло на пересечении улиц Советской Армии и Коммунаров. Очевидцы сообщают, что девушка, находившаяся за рулем иномарки, выехала на красный. Второй участник ДТП проезжал перекресток на мигающий зеленый.

В результате автомобиль, за рулем которого находился мужчина, выбросило с проезжей части. Он сломал два забора и сбил два столба, рассказали очевидцы.

На месте происшествия собралась толпа людей. Владелец сломанного забора оценил нанесенный ему ущерб.

Оба участника ДТП живы, но испытали шок.