Серьезный пожар произошел на территории промышленного объединения в Бийске

По информации очевидцев, загорелось здание на территории объединения "Восток".

К моменту приезда пожарных из окон выбивалось открытое пламя.

В сообществе "Инцидент Бийск" горожане рассказали, что из-за сильного дыма в ближайших домах нечем дышать. Столб дыма виден почти в любой точке города.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и врачи скорой помощи. Информации о пострадавших нет.

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю уточнили, что возгорание произошло в цехе по производству пластмассовых изделий.