Серьезный пожар произошел на территории промышленного объединения в Бийске
Горит многоэтажное здание
16 ноября 2019, 16:45, Илья Звягинцев
По информации очевидцев, загорелось здание на территории объединения "Восток".
К моменту приезда пожарных из окон выбивалось открытое пламя.
В сообществе "Инцидент Бийск" горожане рассказали, что из-за сильного дыма в ближайших домах нечем дышать. Столб дыма виден почти в любой точке города.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС и врачи скорой помощи. Информации о пострадавших нет.
В ГУ МЧС России по Алтайскому краю уточнили, что возгорание произошло в цехе по производству пластмассовых изделий.
Комментарии
Новости партнеров