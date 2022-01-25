Серфинг вместо конспектов. В каких алтайских вузах студенты чаще проводят время в интернете

Учебное заведение во многом влияет на активность студентов в сети. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, проанализировав мобильный трафик на базовых станциях, обеспечивающих покрытие основных вузов Барнаула.

Самыми продвинутыми интернет-серферами оказались учащиеся АлтГТУ. Будущие инженеры, как настоящие фанаты высоких технологий, используют в 2,5 раза больше интернета, чем среднестатистический студент региона. Меньше всего времени в Сети проводят в АлтГМУ. Будущим докторам не до гаджетов: объём трафика на одного пользователя здесь в пять раз ниже среднего по вузам.

Самыми разговорчивыми оказались студенты АлтГУ, которые на 31% больше остальных пользуются стандартной голосовой связью. А вот будущие педагоги не так многословны или предпочитают общение в чатах — на 30% меньше времени, чем в среднем по вузам, тратят на звонки учащиеся АлтГПУ.

В целом же студенты Алтайского края подтверждают распространённое мнение, что молодое поколение чаще пользуется мессенджерами и соцсетями, чем разговаривает по телефону. Учащийся вуза обычно проговаривает 129 минут в месяц — на 64% меньше, чем в среднем по краю. А вот мобильного интернета тратит в два раза больше, чем среднестатистический абонент в регионе — 20 гигабайт.

Чтобы не ограничивать себя в мобильном общении, студенты могут воспользоваться 20-процентной скидкой на тарифы линейки #БезПереплат, которую МегаФон предоставляет учащимся колледжей, техникумов и вузов в возрасте от 14 лет. Подключить скидку можно в салоне оператора, предъявив студенческий билет.

Также оператор отметил, что чаще всего на столах в университетах можно увидеть смартфоны Apple: в пятёрке самых распространённых моделей в студенческой среде сразу два “яблочных” гаджета — iPhone 7 и iPhone 11. Также популярны Huawei Honor 10 Lite, Huawei Y6S и Samsung Galaxy A20.

Статистика показывает, что мобильная активность в вузах региона растёт, и студенты постепенно возвращаются в аудитории, к традиционному формату учёбы. В первом семестре нынешнего учебного года, по сравнению с предыдущим, нагрузка на базовые станции МегаФона, обслуживающие высшие учебные заведения, увеличилась на 16%.

Тем не менее студенты края не спешат отказываться и от онлайн-образования, опыт которого приобрели во время пандемии. За последний год трафик на обучающие ресурсы в регионе вырос почти в три раза. Особенно популярными стали дистанционные школы английского языка – объём интернета на их сайты увеличился в пять раз.