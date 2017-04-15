Сергей Дугин посетил в выходной день Центральный район Барнаула. Фото

Фото: barnaul.org

Глава барнаульской администрации Сергей Дугин совершил традиционный субботний объезд и посетил Центральный район города. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

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Прочее Показываем инспекторскую поездку Сергея Дугина по Барнаулу в выходной день

Отмечается, что вместе с главой района Максимом Сабыной Дугин вновь обсудил планы по омоложению посадок на центральной аллее Ленинского проспекта, посетил районный парк, где сейчас идет реконструкция фонтана, а в ближайшее время планируется высадка новых деревьев и снос представляющих опасность.

Отмечается, что на контроле главы администрации города находится уровень воды в реке Барнаулка в районе моста на шоссе Ленточный бор.

Кроме этого, сити-менеджер и глава района оценили текущее состояние Южного тракта, который ждет ремонт в 2017 году по программе "Безопасные и качественные дороги". В заключение объезда Дугин посетил предпасхальную ярмарку в поселке Южный, где совершил несколько покупок, а потом проинспектировал работы по восстановлению большого участка канализационного коллектора на Змеиногорском тракте.

По итогам объезда глава администрации Барнаула сформулирует несколько оперативных поручений службам города.