Сергей Дугин рассказал, будет ли он погружаться в прорубь на Крещение

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Глава Барнаула Сергей Дугин 18 января проинспектировал крещенский городок на Речном вокзале. В целом градоначальник оказался доволен увиденным, сделав попутно несколько дельных замечаний своим подчиненным.

Новости

Прочее Обь станет Иорданом: спасатели дали добро на крещенские купания в Барнауле

Обустройством городка занимается МБУ "Автодорстрой". За день до Крещения уже построена и оформлена снежная часовня. Территорию полностью очистили от снега. Здесь подготовлена иордань и купель для погружения, раздевалки, установлен ледяной крест, а также смонтированы деревянные лестничные марши. Наверху, где находится старая набережная, для обогрева людей, выходящих из купели, установлены две автономные бани.

К слову, сотрудники МЧС и Госинспекции по маломерным судам на месте устройства крещенской купели выполнили замеры льда, его толщина составляет 55 см, что соответствует нормативу и позволяет одновременно находиться на льду до 100 человек.

Впрочем, Сергею Дугину доложили, что в целях безопасности на лед будут запускать примерно по 60 человек. Кроме того, это позволит людям меньше ждать своей очереди, особенно актуально это становится на фоне идущей на Алтай волны холода.

Осмотрев внимательно устройство снежного городка и прогулявшись по нему, глава города посоветовал сделать более безопасным деревянный трап, ведущий к купели. Этого можно достичь за счет большего числа поперечных деревянных реек. Поскольку помост будет постепенно намокать и покрываться льдом, следует его обезопасить для горожан, пояснил Сергей Дугин. Рабочие обещали выполнить данную просьбу, как вариант, поверх досок может быть организован противоскользящий настил.

Новости

Вопрос дня Кому врачи не рекомендуют погружаться в прорубь на Крещение?

Кроме того, глава города обратил внимание на то, что впервые за все годы освещение было подведено непосредственно к купели. Помимо прочего, Сергей Дугин поинтересовался, возможно ли переместить на территорию крещенского городка две бани, чтобы люди меньше мерзли, пока поднимаются к ним наверх. Однако рабочие заверили, что это небезопасно для находящихся на льду. Поэтому был выбран стандартный вариант.

В завершение глава города рассказал, что сам никогда ранее не окунался на Крещение в прорубь и делать этого в ближайшее время не намерен. Однако он с пониманием относится к людям, которые желают совершить данный обряд.

Ранее представители Роспотребнадзора по Алтайскому краю взяли пробы речной воды из купели. Согласно заключению, вода в Оби соответствует санитарным нормам. Напомним, 19 января на месте проведения мероприятия будут дежурить сотрудники ГИБДД, скорой помощи и МЧС.

На территории Барнаула предусмотрено еще два места для проведения Крещения — на озере Пионерском в поселке Кирова и одноименном водоеме в поселке Казенная Заимка. Инициатором проведения мероприятий на этой площадке, помимо церкви, стала общественная организация "Клуб здорового образа жизни "Природа и человек".

Городской комитет по дорожному хозяйству пообещал обеспечить подъезд к озерам и парковочные места, здесь также будут находиться полиция и МЧС.