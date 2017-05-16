Сергей Дугин рассказал о возможном сносе Речного вокзала в Барнауле

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Глава администрации Барнаула Сергей Дугин провел во вторник, 16 мая, выездное совещание по вопросу реализации приоритетного городского проекта "Современная школа". Во время общения с барнаульскими учителями Центрального района сити-менеджер поделился планами по развитию туристического кластера на этой территории и, в частности, рассказал о судьбе здания Речного вокзала, которое, по словам Сергея Дугина, нуждается в серьезной реконструкции или сносе.

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Прочее Алтайские власти смогут повлиять на судьбу Речного вокзала в Барнауле

"Центральный район — место, где особо развивается тема туризма. Мы в этом году приведем в порядок Нагорный парк и запустим новую набережную. Планируем уже в 2017 году начать строительство другой набережной на реке Барнаулке. Долгое время у нас бесхозной оставалась территория сереброплавильного завода, но недавно она приобрела хозяина, который будет развивать этот участок. В этом году планируем благоустроить Центральный парк. Только осталось одно место в городе, совсем некомфортное — Речной вокзал. Мы на этой неделе намерены пригласить к себе собственника и с ним занимаемся вопросом судьбы Речного вокзала. По всей видимости, мы его будем убирать и что-то на его месте строить. Пока мы не определились до конца в этом вопросе. Это последний участок в туристическом районе города, где довольно неприглядный вид", - сказал, обращаясь к учителям, глава администрации Барнаула.

Отметим, что вопрос о судьбе здания Речного вокзала обсуждают уже не первый год. Здание находится у частного собственника. Так, в 2015 году в интернете появились эскизы здания, которое планировали построить на месте Речного вокзала в Барнауле. В проекте предусмотрено расширение набережной до уровня кафе "Парус". Набережная должна была представлять собой два уровня: общественную зону и частную, прилегающую к жилому комплексу. Комплекс представлял собой здание переменной этажностью от 5-7 этажей до 24 этажей. В жилом комплексе должно было быть около 40 тысяч квадратных метров жилья и порядка 10 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости.

Однако позже в ситуацию вмешались краевые власти. Так, глава региона Александр Карлин высказался категорически против сноса здания. Тогда губернатор отметил, что проект должен быть вынесен на всенародное обсуждение, причем не только жителей краевого центра, но и всего региона. Так нужно поступить, поскольку вокзал является "воротами" города, открывающими перспективу на Барнаул.

"Это тема, которая нуждается в обсуждении не в закрытом формате. Нельзя допустить экспериментов над городом", - отметил тогда Александр Карлин.