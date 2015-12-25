Сергей Шубенков отказался от второго участия в передаче "Вечерний Ургант"
Отец Шубенкова рассказал, что спортсмен получил повторное приглашение на программу "Вечерний Ургант".
25 декабря 2015, 17:20
Отец знаменитого алтайского спортсмена Сергея Шубенкова Владимир рассказал в интервью "Алтайскому спорту", что его сын отказался от повторного участия в программе Первого канала "Вечерний Ургант".
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"Кстати, Иван Ургант пригласил Сергея на передачу еще раз – весной. Сын отказал. Уже вовсю будет идти подготовка к Олимпиаде, а такие вещи мешают концентрации. Так что не на все Сергей бросается, что блестит. Хотя, думаю, многие наши известные люди хотели бы попасть к Урганту", – говорит Владимир Шубенков.
Как ранее сообщало ИА "Амител", Шубенков уже был гостем передачи "Вечерний Ургант" в сентябре этого года.
Сергею Шубенкову 24 года, он впервые стал чемпионом мира по легкой атлетике на прошедшем в Пекине чемпионате мира в 2015 году. На его счету также бронзовая медаль, завоеванная на первенстве планеты 2013 года в Москве. В 2012 и 2014 годах спортсмен становился чемпионом Европы в беге на 110 метров с барьерами.
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"Кстати, Иван Ургант пригласил Сергея на передачу еще раз – весной. Сын отказал. Уже вовсю будет идти подготовка к Олимпиаде, а такие вещи мешают концентрации. Так что не на все Сергей бросается, что блестит. Хотя, думаю, многие наши известные люди хотели бы попасть к Урганту", – говорит Владимир Шубенков.
Как ранее сообщало ИА "Амител", Шубенков уже был гостем передачи "Вечерний Ургант" в сентябре этого года.
Сергею Шубенкову 24 года, он впервые стал чемпионом мира по легкой атлетике на прошедшем в Пекине чемпионате мира в 2015 году. На его счету также бронзовая медаль, завоеванная на первенстве планеты 2013 года в Москве. В 2012 и 2014 годах спортсмен становился чемпионом Европы в беге на 110 метров с барьерами.
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