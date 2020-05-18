Сергей Шубенков подал заявку на получение нейтрального статуса

Это единственный способ участвовать в соревнованиях

18 мая 2020, 13:36, Илья Звягинцев

Барнаулец Сергей Шубенков подал заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций на получение статуса нейтрального спортсмена. Об этом сообщает ТАСС.

Организация разработала регламент для нейтральных спортсменов. Их заявки будут рассматриваться только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Шубенков направил все необходимые документы. 

Ранее заявки на получение нейтрального статуса уже подали чемпионки мира 2019 года Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Анжелика Сидорова (прыжки с шестом). 

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