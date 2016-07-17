Серийного вора коров задержали полицейские в Алтайском крае

Фото: mota.ru

Полицейские задержали в Заринске мужчину, которого подозревают в совершении ряда хищений крупнорогатого скота, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В серийных хищениях в Заринске подозревают 37-летнего местного жителя. Предварительно установлено, что в июне он похитил две головы крупнорогатого скота с летней дойки одного из предприятий. В этот же период мужчина забрал двухмесячную телку с другого предприятия. Ущерб от хищений исчисляется десятками тысяч рублей, сказано в сообщении.

Правоохранителям удалось выйти на предполагаемого злоумышленника. "Была собрана достаточная доказательная база. По каждому из эпизодов подозреваемый дал признательные показания", - передают в пресс-службе.

По фактам краж возбудили уголовные дела.

Отмечается, что задержанный уже не раз попадал в поле зрения полицейский. Мужчина был осужден не только за кражи, но и за угрозу убийством, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, незаконное хранение наркотиков и применение насилия в отношении представителей власти.