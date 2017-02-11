Серпантин в снегу: как выглядит зимой одна из самых красивых дорог Алтая

Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Дорога-серпантин, ведущая к строящемуся курорту Белокуриха-2, является одной из самых красивых транспортных магистралей Алтайского края.

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Прочее Самая красивая дорога Алтайского края – вид сверху. Фото

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Пока что воочию увидеть ее приходится не такому большому количеству людей, поскольку курортная зона здесь только создается. Однако уже в ближайшее время в белокурихе-2 заработает первая гостиница, а в перспективе здесь появится целый комплекс отелей.

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Фотокорреспондент портала Amic.ru накануне проехал по дороге к туристической зоне и запечатлел, как она выглядит в условиях зимнего пейзажа.